Gisela Valcárcel: "Es difícil aguantar la traición" [VIDEO]

La conductora de ‘El gran show’, Gisela Valcárcel, presentó a Vania Bludau como nueva participante de su programa y no dudó en recordar que Christian Domínguez le fue infiel a la modelo.

“Es difícil aguantar el desamor, la traición de alguien que te dijo: ‘te amo’, pero a los 15 días se va con otra. A ella (Vania) le sucedió no solo que la persona (Domínguez) la traicionó, sino que habló en contra de ella”, sostuvo la rubia, quien resaltó que la modelo ya superó el mal momento que vivió con el cumbiambero.



“Las heridas están curadas, porque el tiempo ya pasó. Le quiero dar la bienvenida, pues vuelve libre del pasado”, expresó la rubia.

Por su parte, Bludau expresó que Domínguez es parte de su pasado y que ahora atraviesa un buen momento con su actual pareja, el norteamericano Frank Dello Russo.



“Es muy difícil reparar un corazón roto, pero ahora es el amor de mi vida. Solo pienso en un presente y futuro con él”, acotó Vania, quien se pronunció sobre las tres demandas que ha entablado Christian en contra de Karla Tarazona.



“Es demasiado raro todo, porque en algún momento fui la demandada. No me extraña su comportamiento, pero eso no se hace pues. Otra vez lo mismo. Karla es una mujer con carácter fuerte y sabrá salir de esta, hacer este tipo de cosas (demandas) está mal”, dijo.



¿El juicio que te hizo Christian es un tema cerrado?

No sé. Si tengo algo, mi abogado lo sabrá. Por ahora, con el amor que tengo hace que no me enfoque en este tipo de cosas.



LE RECORDÓ A VARGAS

Asimismo, Tilsa Lozano se mostró fastidiada cuando Gisela presentó a Vania Bludau, a quien le dijo ‘lo que no fue en mi año, no me hace daño’, en alusión al ‘affaire’ que habría tenido la modelo con el ‘Loco’ Vargas. Sin embargo, la ‘vengadora’ aclaró que no tiene ningún problema con la ‘morocha’. (L.Gamarra)