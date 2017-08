Gisela Valcárcel es criticada por conducir imprudentemente mientras hacía transmisión en vivo [VIDEO] 

Gisela Valcárcel subió este martes un video a su cuenta de Facebook en el que dio sus impresiones sobre lo que es el trabajo de equipo y la forma en que esto logra llevar proyectos al éxito. La conductora de 'El Gran Show' grabó estas imágenes mientras conducía y los usuarios le llamaron la atención su detalle ajeno al tema de este post.

Como se puede apreciar en el video de Facebook casi desde el inicio, Gisela Valcárcel habla moviendo las manos constantemente y suele soltar el volante cuando su vehículo se encuentra en movimiento. Esta forma de gesticular la mantiene por varios minutos.

Los usuarios de Facebook no perdieron tiempo para hacerle ver su error a Gisela Valcárcel: “No sueltes el timón puedes chocar", "Agarra el timón. No te confíes", "Está bien que grabe otro pero una observación las dos manos en el volante eso también es seguridad", "Que ejemplo soltar el timón cuando estás en marcha", " no es una buena conducta de tránsito", son sólo algunos de los comentario que le lanzaron a la conductora de 'El Gran Show'.

Este video de Gisela Valcárcel en Facebook recuerda el reciente caso de Christian Domínguez, quien grabó un video mientras conducía teniendo a su pequeño hijo en sus piernas, con las manos en el volante y sin usar el cinturón. En aquella oportunidad la denuncia se sumó a otra en la que el cantante y actor era acusado de usar una licencia falsa para manejar.