Gisela Valcárcel sobre Genaro Delgado Parker: "Aló, Gisela me cambió la vida" [VIDEO]

Gisela Valcárcel hizo un alto durante los ensayos de ‘El gran show’ para expresar su sentir sobre la partida de Genaro Delgado Parker, quien le dio la oportunidad de convertirse en la estrella de televisión a los 24 años, al conducir ‘Aló, Gisela’.



“Me he enterado ahora, a todos nos tomó por sorpresa”, dijo la rubia, quien se declaró amiga de la familia Parker.



“A Genaro lo he visto en muchas ocasiones (después que fue padrino de su matrimonio con Roberto Martínez), soy amiga de la familia. Fue la persona que mejor conocía lo que podía gustar en televisión, un gran conocedor del gusto peruano. Siempre fue muy divertido hablar con él, sucede con todas las personas inteligentes y él lo era mucho”, detalló la ‘Señito’.



Gisela Valcárcel contó que Genaro y sus productores aprobaron el casting que hizo para conducir ‘Aló, Gisela’, luego que renunció a ser vedette. Aquella vez, se disputaba el puesto con Roxana Canedo, Camucha Negrete, Silvia Maccera y Cecilia Bracamonte.



“Él estaba con sus productores, revisando los castings y siempre me mostraré agradecida por la oportunidad maravillosa que me dieron al enseñarme tanto y permitirme conducir el programa que me cambió la vida”, detalló. (C.Chévez)