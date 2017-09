Gisela Valcárcel: ¿Jonathan Maicelo respondió sus críticas en esta publicación de Instagram? [VIDEO]

La última edición de El Gran Show no solo tuvo bailes fabulosos, sino también una buena dosis de picante. Todo ello se dio cuando Gisela Valcárcel, la conductora, lanzó unas furiosas críticas contra Jonathan Maicelo.



Como se conoce, y Trome.pe indicó, el boxeador viajó el miércoles y no avisó a la producción de El Gran Show. Así las cosas, Gisela Valcárcel se despachó con todo, y sin anestesia, contra Jonathan Maicelo.



"No siempre el mejor achorado es el que va a quedar bien. El achorado bacán es para un ratito. A la gente se le conoce por sus buenos pasos en la vida y yo deseo que esos diversos pasos de Jonathan Maicelo sean los pasos de un campeón, de un boxeador. Y los convenios están para cumplirse y las personas para hablar", dijo Gisela Valcárcel.



¿RESPUESTA?

Así las cosas, no pocos estaban esperando que el luchador lanzara una respuesta a las palabras de la 'Señito'. Y todo indica que así ocurrió, según se puede ver en la cuenta de Instagram de Jonathan Maicelo.

Gisela Valcárcel sobre Jonathan Maicelo

"#YoLaLucho así de simple", se puede leer en el post del boxeador. Sin embargo, lo más llamativo es la fotografía que Jonathan Maicelo subió a Instagram.



Esta imagen mostraba cómo él estaba cargando un cartel que tenía una frase que podría ser tomada en contra de Gisela Valcárcel. "Es fácil hablar de mí, difícil es hacer lo que yo hago", se puede leer.