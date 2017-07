Gisela Valcárcel dedicó duras palabras a personajes políticos ¿A quiénes se refirió? [VIDEO]

Gisela Valcárcel decidió dejar de lado su labor como conductora y dar un comentario más político durante la última gala de El Gran Show. Esta, no es la primera vez que la rubia decide aprovechar las cámaras de su programa de baile para comentar sobre la coyuntura del Perú.

Todo sucedió cuando Gisela Valcárcel presentaba a Eyal Berkover y su novia Nair Bravo para el segmento "El Desafío". La conductora de El Gran Show habló sobre la situación en el Perú y señaló que era lamentable que aún se vea tanta corrupción entre los políticos.

Por eso, Gisela Valcárcel se refirió a dos hechos específicos que ella rechaza. El primero: una grabación de la conversación entre dos políticos a quien calificó de 'absurdo y vulgar'. En cuanto a lo segundo, repudió el 'olfatear' en el Whatsapp de otros. ¿A quién se habrá referido la conductora de El Gran Show?

"Aprovecho para rechazar lo que sucedió este año en esta grabación absurda, vulgar, entre dos políticos. Uno de ellos, el que grabó, fue absurdo y vulgar. Nadie debe grabar las conversaciones privadas. Nadie puede hacerlo. Y no está bien olfatear en el Whatsapp de los demás. No está bien olfatear en las conversaciones de los demás. Es, no solo bajo, sino delincuencial. Personajes así no nos deben representar en ningún sector. En ninguno", dijo Gisela Valcárcel durante El Gran Show.

Gisela Válcarcel habló de dos políticos ¿De quiénes se trata?

Según lo dicho por Gisela Valcárcel, el primer personaje al que pudo referirse es Edgar Alarcón. Coincidentemente, el excontralor de la República fue el único funcionario que grabó conversaciones privadas que terminaron por costarle el puesto.

La segunda parte de las declaraciones de Gisela Valcárcel apuntarían a Eduardo Sevilla, Superintendente de Migraciones. Recordemos que el funcionario publicó conversaciones vía Whatsapp del 'pedido' de Mario Hart Potestá para sacar a Krayg Peña del Perú. ¿Acaso se tratará de ellos? Solo la conductora de El Gran Show tiene la respuesta.

