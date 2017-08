Gisela Valcárcel utilizó su Facebook oficial para responder a todos a aquellos que pusieron en duda la veracidad de El Gran Show, entre ellos Karla Tarazona, luego de que se revelara un audio donde se le asegura el triunfo a Christian Domínguez, antes de que concurse en el programa.

En el audio, se escucha al productor pedirle a Christian Domínguez que se presente en El Gran Show para bailar una bachata junto a su novia Isabel Acevedo. Incluso, el miembro del equipo de Gisela Valcárcel le dice que puede practicar tres días un par de horas.

"Escúchame, es solo un minuto de baile. Acabo de hablar con Armando. Confía en nosotros. No va a haber ningún problema. Que ensayes el miércoles, jueves y viernes. Aparte esas rutinas ya las tienes con Isabel. Te va a salir de p... madre. Te estamos dando toda la confianza. Vas a ganar. Tú tranquilo", se escucha en el polémico audio.

Karla Tarazona difunde audio contra El Gran Show

Ante esto, Gisela Valcárcel decidió no quedarse de brazos cruzados y realizó un enlace en vivo a través de sus redes sociales para defender a su equipo de producción por las acusaciones de fraude.

"Cuando uno lleva 10 años en algo, mucha gente quiere poner en duda a lo que hacemos, es parte. Mi equipo y yo no perderemos el tiempo, estamos enfocados en lo que viene, en la semifinal", indicó la 'señito' sobre su reality de baile.

Trascendió que Gisela Valcárcel habría pedido que Karla Tarazona sea vetada de América Televisión por proporcionar material de El Gran Show a otros medios.

Gisela Valcárcel responde

"Espero que el tiempo lo ponga todo en su lugar. No tengo la menor duda del equipo con el trabajo y créanme que sé lo que me juego. Cualquiera puede ponerle duda a tu hogar, puede poner duda en tu mente, no lo permitas. Eso es lo que quieren, no es lo que tu tienes que conseguir", agrega muy segura.

"Mis límites no son marcados por lo demás. El honor que uno debe cuidar y las reglas, las marco yo junto con mi equipo, les guste o no a algunos. Considero que trabajo con gente honorable que nadie te haga dudar", finaliza.

Quien sí salió a defender a la producción de El Gran Show fue Christian Domínguez. El cantante de cumbia señaló que Karla Tarazona mostró el audio solo para fastidiar a las personas que se relacionan con él.