Gisela Valcárcel sobre Roberto Martínez: "El amor está cerca, aquí estoy yo"

Gisela Valcárcel tomó con buen humor que Roberto Martínez comente que le demostraría con pruebas que no solo estuvo enamorada de él, sino que sí lo amó.

“Hoy (ayer) leí lo que te dijo y me hizo reír. Dice que tiene pruebas... ¡Se pasó! No sabía nada de él, así que me encantará volver a verlo”, dijo Gisela Valcárcel.

También comentó que espera que no te pongas nerviosa. ¿Ustedes mantienen una bonita amistad?





No sé si amistad, pues nos vemos poco, pero hablamos y nos reímos mucho. Conozco a Roberto y eso hace la relación más fácil.



Y sigue solo como tú...



Sí, estamos sin pareja...



El público añora que se vuelvan a juntar y renazca el amor.



(Ríe) No digas...

Creo que hasta en tus transmisiones en vivo te lo sugieren.



Hasta ahorita no leí eso en las transmisiones, pero claro, no se puede leer todo. Bueno, eso demuestra que el amor es algo que todos queremos que se dé, pero...



Pero ¿estás bien así, soltera?



Estoy bien ahora, pero claro, si el amor está cerca, aquí estoy yo.



Y si el amor vuelve a tocar tu puerta con el nombre de Roberto Martínez, ¿le darías una oportunidad?



Me haces reír, ya no digo más, ja, ja, ja.



Hoy será una jornada distinta en ‘El gran show’...



Será una gala con muchas sorpresas.

Gisela Valcárcel habla de la gran final

SENTENCIA



Por otro lado, esta noche Milena Zárate y el ucraniano Alexander Kobzar bailarán para salir de sentencia y continuar en 'El Gran Show'.



También participarán en el ‘Desafío’ de 'El Gran Show', ‘Cuto’ Guadalupe, el ‘Coyote’ Rivera y Roberto Martínez.