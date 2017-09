Giselle Cubas: "Clavito la agredía cuando estaba mareado" [VIDEO]

Aunque Andrea Fonseca, bailarina de la orquesta ‘Clavito y su chela’ y pareja de Robert Muñoz, desmiente una y otra vez que sufra de agresiones por parte del cantante, más personas salen a afirmar lo contrario.



La señora Giselle Cubas, madre de Jean Pierre Ramos, quien fue pareja de Andrea, reveló que la bailarina le contó que fue víctima de violencia.



“Ella (Andrea) me dijo a mí que él siempre la agredía cada vez que estaba mareado... y ahora que diga en mi cara que no, Dios mío esa chica está loca”, afirmó.



“Es una pena (que esté pasando todo esto), yo espero que todo se aclare y que mañana no esté con la ceja rota como le pasó a Lady Guillén. No esperemos llegar a una desgracia... si se quiere un poquito, yo le aconsejaría que diga la verdad”, agregó la señora en ‘Espectáculos’.



Además, afirmó que si Andrea Fonseca pidió ayuda a su hijo es porque estaba cansada de la vida que llevaba.



“Ella le pidió ayuda a mi hijo, le dijo que ya iba a acabarse eso porque, según ella, tenía pruebas. Después me llamó a mí para contarme que ese señor la había agredido, que le había roto los cosméticos y no sabía qué hacer... conmigo era cariñosa, decía que me quería como a una madre, estuvo en la familia, ha vivido con mi hijo... Ahora niega todo, la desconozco”, indicó.

Bailarina de Clavito y su Chela