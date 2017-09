‘Gordo’ Casaretto sigue internado y se encuentra grave [VIDEO]

Reza a todos los santos. Patricia Tragodara, esposa del ‘Gordo’ Casaretto, comentó que el cómico continúa grave porque sigue conectado a un respirador y solo se alimenta por una sonda.

“Su salud no mejora, sigue con oxígeno y alimentado por una sonda. Espero que en estos días su salud mejore, yo sé que Alejandro es fuerte y podrá salir adelante”, dijo.



Asimismo, contó que en el transcurso del día se acercará a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para conocer el estado de la pensión de gracia que le prometieron el año pasado.

“El ministro fue a mi casa, se tomó la foto y hasta ahora no hay una respuesta”, indicó. (E. C.)

Gordo Casaretto