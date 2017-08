El Gordo Casaretto se encuentra en grave estado de salud luego de sufrir un infarto cerebral esta mañana por lo que fue trasladado al hospital Rebagliati. El actor cómico se encuentra en la Unidad de Ciudados Intensivos (USI) y los médicos del nosocomio indicaron a la familia que el actor cómico podría ser entubado, ya que su respiración es muy leve debido al daño que ha sufrido.



Horas después de trasladarlo al hospital Rebagliati y sin saber nada del estado de salud del Gordo Casaretto, la esposa del actor cómico denunció en RPP Noticias que personal de emergencia del nosocomio no le da razón sobre el actual estado de salud del artista y que incluso la sacaron a empujones del lugar.



Gordo Casaretto delicado de salud

Minutos más tarde, la hija y la esposa del Gordo Casaretto, en comunicación con Trome, indicó que el artista se encuentra muy delicado y que esperan al médico de turno, pues el derrame habría afectado gravemente su estado.



"Mi papá está en USI con infarto cerebral. Sucedió hoy en la mañana. Ingresamos al cuarto para asearlo y mi papá estaba botando sangre por la boca y no reaccionaba. Llamamos a los bomberos y lo trajimos a las 8 de la mañana", dijo la hija del Gordo Casaretto.



Agregó que el actor cómico no está consciente. "Está ido, no habla, no te mira. Los doctores confirmaron que había sufrido un nuevo derrame cerebral y que podrían entubarlo porque está respirando poco y se le está subiendo la presión constantemente", sostuvo.



Los médicos solo han indicado a la familia del Gordo Casaretto que el actor también padece de neumonía y tiene arritmias cardiacas por lo que están haciendo todos los esfuerzos para mantenerlo estable.