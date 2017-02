Grammy 2017 y los mejores memes que dejó la gala [FOTOS]

¡Nadie se salva! Los Grammy 2017 se robaron todas las miradas por sus sorprendentes presentaciones y por los triunfadores. Sin embargo, en las redes sociales muchos de los artistas fueron inspiraciones de divertidos memes.

Facebook y Twitter se inundaron de diversos memes en los que se ironiza con el singular estilo de Adele y Beyoncé para presentarse en la gala Las estrellas de la música fueron blanco de bromas por sus atuendos.

Los looks de los famosos no fueron la excepción. Katy Perry fue comparada con Sarah Paulson, mientras que el traje de Camila Cabello estuvo perfecto para una fiesta de 15 años.

MIRA LA LISTA DE GANADORES DE LOS GRAMMY 2017

Adele fue la gran triunfadora de los Grammy 2017 al obtener cinco trofeos, incluidos los reconocimientos al 'Álbum del año' y a la 'Grabación del año' por su tema 'Hello'.



Adele venció en esta categoría a Beyoncé, que competía con su hip-hop "Formation", pero no dudó en dedicarle su premio y reconocer que es una fiel admiradora suya.

MIRA COMO DESFILARON LOS ARTISTAS EN LA ALFOMBRA ROJA