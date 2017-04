El Gran Show: Andrea San Martín lloró en vivo y Yaco Eskenazi le dijo de todo [VIDEO]

Andrea San Martín no aguantó las lágrimas después que su equipo perdiera el versus contra el de Christian Domínguez en El Gran Show. La ojiverde sintió que gran parte de ese puntaje se debió a su bajo rendimiento en la presentación.

Después que Gisela Valcárcel anunciara al equipo de Christian Domínguez como el ganador, Andrea San Martín rompió en llanto y todos sus compañeros se abrazaron. Sin embargo, ella se sentía mal y le pedía disculpas a todos.

Lo que nadie esperó es que Yaco Eskenazi, líder del equipo, le dedicara unas palabras y manifestara que la responsabilidad de que ella no pudiera ensayar recaía 100% en él.

Andrea San Martín llora en EEG

"Te estás sacando la mie... No tienes nada por qué pedir perdón. Tú tienes tus cosas y en serio no pasa nada. Esto es responsabilidad de equipo", le decía Yaco Eskenazi a Andrea San Martín.

Ante esto, Gisela Valcárcel le preguntó a la participante si sentía que la coreografía había salido mal por su culpa. Andrea San Martín respondió así: "Sí, lo que pasa es que he tenido una semana super complicada y sí siento que quizá ese compromiso del que se hablaba puede haber sido por mí porque yo no estuve prácticamente en ningún ensayo y me da mucha pena haberlos perjudicado"

Yaco Eskenazi salió al frente para defender a su compañera y señalar que él iba a asumir toda la responsabilidad.

En todo caso, esta es responsabilidad del capitán, a mí me asignaron el equipo y yo debí ver la manera de juntarnos. Cero por ciento responsabilidad tuya", dijo Yaco Eskenazi.

El Gran Show: baile grupal 1

