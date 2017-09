'El gran Show': Angie Jibaja quiere quedarse en el programa [VIDEO]

Angie Jibaja pretende quedarse en ‘El gran show’ y aunque sabe que Cristian Zuárez y Melissa klug serán dos rivales difíciles de eliminar, no se amilana.



“A Cristian le tengo cariño. Es buen acompañante de baile porque los hombres no son los que se rompen el alma bailando, creo que es la mujer, pero él demuestra que es buenísimo, que tiene buen performance, le deseo lo mejor. A Melissa no la he visto bien. Sé que su coreografía es un poco más marcada, o sea, es más fácil, pero normal, porque sé que ella tiene su ritmo, su swing y es muy querida también. Va ser difícil, pero no imposible enfrentarme con ellos”, detalló Angie Jibaja.



¿Qué pasará si eres eliminada?

Ojalá que no me vaya, porque mudarme desde Chile y venir con todo para una semana de trabajo sería muy feo. Así que estoy esforzándome mucho.



ANGIE JIBAJA, BAILE