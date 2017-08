El Gran Show: ¿Belén Estévez inventó su lesión? Karen Dejo dice que... [VIDEO]

Karen Dejo afirmó que no cree que Belén Estévez, quien compite con ella en el reality El Gran Show, esté ‘inventando’ la lesión que ella reportó hace poco.



“Es difícil no creerle porque yo no me jugaría con eso. Si ella lo hace, se engaña ella misma”, dijo Karen Dejo, quien pidió a sus seguidores que voten por la opción 11 para vencer a Thiago en la sentencia de El Gran Show.



Además, aseguró que todos sus compañeros de baile son favoritos.

“Hay un nivel muy alto y el que titubee se alejará de la Copa”, agregó Karen Dejo.



Como se sabe, este sábado Lucas Piro, Brenda Carvalho, Karen Dejo, Thiago Cunha y Belén Estévez disputarán la final de El Gran Show, aunque transcendió que la argentina no participará por la lesión que tiene en el hombro.

El Gran Show: Belén Estevez