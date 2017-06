El Gran Show: Carlos Cacho no suelta a Belén Estévez y le manda tremendo misil [VIDEO]

¡Tremenda bronca! El jurado de El Gran Show, Carlos Cacho, causó revuelo en el programa luego de criticar duramente a Belén Estevez por supuestamente no ser sincera en el programa.

"No me gusta la gente tribunera, no soporto la gente alucinada, la gente sobre actuada. Es más la gente prepotente que se muestra como es a la más mínima victoria", dijo Carlos Cacho en el programa.

En un momento de la polémica, Gisela Valcárcel tuvo que pedirle a Carlos Cacho que se calme y que no ofenda a Belén Estevez. La gaucha entró luego e hizo caso omiso a lo dicho por el maquillador.

La tercera gala del Primer Campeonato Mundial de Baile El Gran Show fue una noche llena de diversión, emociones y sorpresas. La competencia entre países se pone cada vez más exigente. La prueba para los participantes fue brillar a ritmo de bachata bajo el agua.