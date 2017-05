César Távara desmintió que su enamorada haya ido a buscarlo a las instalaciones de América Televisión, en Pachacámac, para encararlo por sus ‘coqueteos’ con su bailarina Yamila.



“Quiero que quede claro que ella no vino a hacerme problemas, eso es falso. Lo que pasa es que yo siempre vengo con un amigo y ellos habían coordinado que pasarían a recoger unas entradas para un evento que haré. Si no la dejaron entrar fue porque no estaba registrada, eso fue todo”, dijo nervioso el ‘Primo alcahuete’.

Luego, que Gisela Valcárcel lo confrontara con su bailarina, aceptó que habría regresado con su enamorada y aclaró que no ‘jugó a doble cachete’.



“Sí es cierto que estuve soltero y si la quiero (enamorada), es una gran mujer. Yo hablé con Yamila y le dije que me ayude, porque estoy confundiendo las cosas”, indicó.



Por su lado, la bailarina afirmó: “Yo no hice nada malo. Ante todo soy profesional y creo que nos queremos mucho como pareja de baile. Que sean felices, que el universo los llene de bendiciones”, puntualizó. (B.Pashanasi)

