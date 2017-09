Christian Domínguez asegura que no tiene problemas en reencontrarse con Vania Bludau en ‘El Gran Show’.



“No tengo problema. Sé que están trayendo a gente de tu pasado al presente cuando no tiene sentido, ya han pasado muchos años, todos hemos tenido una expareja. Ahora cada uno vive su vida”, dijo Christian Domínguez, quien prefirió no pronunciarse sobre las demandas que le hizo a Karla Tarazona.



Por otro lado, el cantante contó que será ‘Aquiles’, el primer amor de ‘Colorina’ en la telenovela que protagoniza Magdyel Ugaz.

En tanto, Juan Carlos Rey de Castro defendió de las críticas a la actriz por no ser ‘sensual’.



“Estamos en una sociedad con muchos prejuicios, Magdyel tiene una infinidad de trabajos en su repertorio y la gente se deja llevar. Se olvidan que ‘Teresita’ no es Magdyel y es espectacular, sexy y sensual”, precisó Rey de Castro, que será el malvado ‘Iván’ en esta producción.



