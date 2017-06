Cintnya Copianno llegó a la Competencia Mundial de Baile El Gran Show representando a su querido Ecuador y enseguida se convirtió en tendencia en las redes sociales. La conductora de Nex TV asume su paso por la pista como un reto.



Sin duda, su belleza no pasó inadvertida a pesar de que no se considera nada sexy. Actualmente, está soltera y feliz, y no tiene problemas para hablar de su ex Bruno Agostini con quien estuvo a punto de llegar al altar.



"Soy una mujer super arriesgada, me gustan los retos y me gusta bailar, entonces voy a entregar mi corazón, mi alma y mi vida", dijo Cintnya Copianno tras su debut.

El Gran Show: Cynthia Coppiano

Lo que más sorprende de Cintnya Copianno es que, a pesar de serlo, no se considera sensual. "No me considero así, ¡Ay sí, yo soy sexy! Aquí estoy en pose un, dos y tres. Pero sí me considero super extrovertida, me encanta hablar, me gusta actuar y cantar. Soy una mujer con mucha actitud", agregó.



Asimismo, Cintnya Copianno ya no se hace problemas cuando se trata de hablar de su ex, el español Bruno Agostini. "Lo que no es para ti, sigue tu camino que cosas lindas van a venir. Entonces, no se dio y estoy feliz, estoy soltera", puntualizó.

Como se recuerda, Cinthya Coppiano inició su carrera como conductora de TV en Perú en el programa Combate. Actualmente comparte roles con Joselito Carrera en NexTV.