El Gran Show: Brenda, Lucas y Alexander cuentan por qué se enamoraron del Perú [FOTOS]

Los participantes extranjeros de El Gran Show celebrarán Fiestas Patrias en nuestro país. La brasileña Brenda Carvalho, el argentino Lucas Piro y el ucraniano Alexander Kobzar posaron junto a la bandera rojiblanca y contaron los motivos por los que decidieron quedarse en el Perú.

Brenda Carvalho tiene catorce años viviendo en el Perú desde su llegada como integrante del grupo brasileño Axé Bahía. Ha recorrido la mayoría de las ciudades en la costa, sierra y selva; se casó con un peruano, tiene DNI y suma cuatro votaciones en las últimas elecciones. Toda una ciudadana peruana.

“Siempre sentí que hay algo especial en el Perú, me gusta todo lo que tiene, desde su comida, su gente, sus costumbres. Yo he dicho que no quiero volver a Brasil, voy a morir acá. En mi casa solo almorzamos comida peruana, arroz con pollo, causa o cebiche que le gusta tanto a Julinho. Me gusta sentir que soy chola, soy una más. ¡Yo soy bien peruanaza! Me aprendí el himno nacional y después de muchos años apoyada por Julinho me nacionalicé y tengo DNI para las votaciones”, cuenta Brenda muy emocionada.

El bicampeón argentino de El Gran Show, Lucas Piro, lleva año y medio por estos lares y aunque nunca planeo su residencia, hoy está seguro que fue la mejor decisión de su vida.



“Estaba en un plan de viajar por el mundo. Vine por carretera manejando en auto desde Rosario, Argentina, y antes de llegar a Lima, vivía pensando que llegaría hasta México, quizás. Sin embargo, el destino cambió todo. Conocí amigos dedicados a la danza, profesión y vocación que tengo desde que tengo uso de razón y no pude pensar diferente. Era una buenísima oportunidad llegar a bailar en un de los programas más importantes de la televisión peruana”, asegura Lucas Piro mientras alza la bandera bicolor.

Hace dos años viajó miles de kilómetros desde la lejana Ucrania para llegar a un país que apenas conocía por referencias. Alexander Kobzar nunca imaginó encontrar todo aquello que soñaba cuando decidió buscar mejores oportunidades para él y su familia.

“Vine para trabajar como modelo. No conocía el idioma y lo que hacía era usar un diccionario ruso y español para poder comunicarme. Aquí he aprendido mucho, la gente es muy amable. Todos los días me comunico con mi familia vía Skype, allá están todos, y una de las razones por las que partí fue para trabajar y poder ayudarlos. Estoy feliz en un país que me da la oportunidad de cumplir mis sueños. No dejo de trabajar nunca”, precisa la revelación de El Gran Show.