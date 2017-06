El Gran Show: Jonathan Maicelo apoya a Milena Zárate y jura que solo es su amiga [FOTOS]

¿No que no? El boxeador Jonathan Maicelo llegó hasta la academia de El Gran Show para confesar su admiración por la colombiana Milena Zárate. A pesar de que los han intentado relacionar sentimentalmente, él pone el parche y descarta un romance con la ex de Edwin Sierra.



Jonathan Maicelo presenció los ensayos de su amiga y socia Milena Zárate y la apoyó en la preparación física que realiza para la cuarta gala del Primer Campeonato Mundial de Baile de El Gran Show.



"Hay algo que me gusta de ella, cuando acepta competir, lo hace para ganar. No viene a hacer perder el tiempo a su coreógrafo y su bailarín. Milena es una gran amiga, siempre está conmigo apoyando mi carrera. Somos amigos y socios, ella hace muy bien su trabajo en la línea de ropa deportiva que tenemos y nos une ser amigos", comentó Jonathan Maicelo.

Este sábado, Jonathan Maicelo y Milena Zárate alistan una presentación juntos. "Ahora estoy aquí para apoyarla.Sé que va a llegar a la final. A mí El Gran Show me dejó buenos recuerdos, es una competencia para los más bravos", agregó.

Recordemos que, hace unos días, Jonathan Maicelo se rehusó a declarar sobre Milena Zárate en un evento. Ahora, el boxeador parece que dejó todo en el pasado.