El Gran Show: Jonathan Maicelo y Carlos Cacho se dijeron de todo ¡DE TODO! en vivo [VIDEO]

Jonathan Maicelo es conocido por evitar las preguntas sobre su vida íntima, sin embargo es uno de los nuevos participantes del Gran Show – La Revancha. En el reality de baile conducido por Gisela Valcárcel los participantes suelen aclarar o dar sus versiones de los escándalos en los que son involucrados. El boxeador tuvo un cruce palabras con Carlos Cacho.

“Imagino que no se habrá asomado por aquí Milena Zarate. Tú sabes que la gente dice que cuando ella está, él se distrae”, bromeo Carlos Cacho. Gisela Valcárcel, como quien no quiere la cosa, le pidió a Jonathan Maicelo que respondiera. Las cosas no salieron muy bien.

“¿Quién eres tú? A ti no te conoce nadie. Lo único que yo conozco de ti es que una vez vendiste a tu amigo en prisión”, fue la cruda respuesta de Jonathan Maicelo. Carlos Cacho se sorprendió y se quedó en silencio. Después del baile que realizó el boxeador, el jurado de El Gran Show respondió.

Jonathan Maicelo se enfrenta a Carlos Cacho (América TV)

“En la vida como en el box, los golpes bajos nunca han sido válidos. Por lo tanto considero que las personas que piensan que mencionando un comentario, me ofenden o me hacen pasar vergüenza, lamento comunicarles que no es así. Mi vida siempre ha sido una vitrina. La gente sabe lo que me ha pasado, sabe que sigo aquí”, respondió Carlos Cacho minutos después.

Carlos Cacho le responde a Maicelo (Video: América tv)

