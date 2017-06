Juntos, pero no revueltos. Así estuvieron Karen Dejo y el modelo Carlos ‘Coto’ Hernández, quienes se reencontraron durante la presentación del Primer Campeonato Mundial de Baile de ‘El gran show’, donde ambos competirán.



El costarricense se puso nervioso, luego que Gisela Valcárcel presentó a la ‘morocha’, quien en un inicio evitó saludarlo.

“Lo que pasó o no pasó, quedó en el pasado. Si no lo saludé al inicio, es porque mi vestido es muy cortito y no me podía mover mucho”, precisó Dejo, para luego darle un beso en la mejilla a ‘Coto’.



¿Podría surgir nuevamente el amor?

Mi único amor es mi hija.



¿No te incomoda la presencia de ‘Coto’?

No tengo por qué incomodarme, me siento bendecida por estar en la pista de baile.



DESCARTA ‘REMEMBER’

En tanto, ‘Coto’ rechazó la posibilidad de volver con Karen Dejo.

“No hay que intimidarse ante nadie. Vengo a hacer lo mío y ella lo suyo. Le deseo lo mejor, cada quien está en su vida, es una buena bailarina y sé que entregará todo en la pista. ¿Si volverá a surgir el amor? Esa pista está como maldita, siempre que la piso pasa algo, pero no. De repente una amistad, nada más”, indicó Hernández.

A su vez, la conductora Gisela Valcárcel presentó a Milett Figueroa, Lucas Piro, Belén Estévez, Brenda Carvalho, ‘Coto’ Hernández, Karen Dejo y Milena Zárate como participantes de su programa Primer Campeonato Mundial de Baile ‘El gran show’, que se inicia este sábado.



“Nos animamos a hacer el primer campeonato por la gran cantidad de extranjeros que viven en nuestro país. Cada participante representará a su país”, comentó Valcárcel, quien añadió que no teme la competencia, pues su objetivo es hacer televisión que divierta al público.



¿Hubo temor que el programa de Jorge Benavides se les acerque mucho en el rating?



No tengo temor que alguien se me acerque. Tampoco tuve miedo cuando (Beto Ortiz) se me acercó, se me acercan muchos, pero quiero agradecerles porque salimos y hay variedad en televisión. En muchas ocasiones me han ganado, pero la apuesta es hasta el final. Empezamos una temporada que termina en diciembre, nadie debe cantar victoria. (L.Gamarra)

