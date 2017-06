El Gran Show: Karen Dejo puso en su sitio a Coto Hernández por irrespetuoso [VIDEO]

Karen Dejo no aguanta pulgas y decidió poner en su sitio a Coto Hernández. Todo sucedió en el primer programa de El Gran Show en donde ambos participan. Cuando se presentó al costarricense, su expareja pidió la palabra.

"Creo que el saludo es respeto y son valores y sí es cierto que cuando él entró al camerino o a la sala de baile. Coto no saludó. Normal, yo no tengo ningún roche con él. Sin embargo, producción me ha contado que él mandó a que me sacaran para que él ingrese", dijo Karen Dejo con cara de pocos amigos.

Ante esto, Coto Hernández se defendió y señaló que él llegó a El Gran Show a competir y por eso quiso tomar la sala de ensayos para cumplir su horario pero Karen Dejo continuaba allí.

Pero la exbailarina no se quedó callada. Karen Dejo manifestó que así como pedía respeto para que le cumplan los horarios de ensayo, Coto Hernández también tenía que mostrar respeto a los demás con un simple saludo.

Coto Hernández y Karen Dejo

"Así como respetas tus horarios, respeta a las personas que trabajan contigo y el saludo significa respeto", dijo Karen Dejo en El Gran Show. La confrontación continuó cuando Coto Hernández mencionó que en un cuarto donde hay 27 personas no se va a poner a saludar uno por uno.

En la primera gala de El Gran Show, Belén Estevez y Waldir Felipa se llevaron los mejores pasos de la noche. Sin embargo, la argentina sufrió una terrible lesión en el hombro.

"La verdad es que me pasó dos veces desde el día de ayer en los ensayos en el truco del centro. No sé, tendré que consultar con el fisioterapeuta a ver qué pasa", dijo Belén Estévez en la primera gala de El Gran Show.

