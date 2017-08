'El Gran Show': Gisela Valcárcel se habría vengado así de Karla Tarazona por revelar audios

Todo parece indicar que a la conductora de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel, no le habría gustado nadita que Karla Tarazona difunda un audio, donde su productor ejecutivo Denny Valdiglesias le asegura a Christian Domínguez que ganaría el versus que tuvo, el último sábado, contra Lucas Piro, pues trascendió que habría pedido que veten de América Televisión a la expareja del ‘Wachimán’.

Asimismo, allegados al canal comentaron que ayer Gisela Valcárcel ingresó al set de ‘En boca de todos’, donde se presentó Karla Tarazona para tomar fotos y filmar su participación.

Karla, se comenta que Gisela habría pedido que te veten del canal, después de hacer público el audio de Domínguez...



No sé nada del tema, pero me da igual, porque no hablé del canal ni de ella. El tema era él, que se llena la boca diciendo que es el talento del año. En ningún momento hablé de su programa (‘El Gran Show’), si quiere que lo hagan (que la veten), yo no quedo mal finalmente.



Se dice que Gisela ingresó ayer al set de ‘En boca de todos’ y empezó a tomar fotos con su celular. ¿La viste?



No la vi, porque estaba sentada.

Karla Tarazona difunde audio contra El Gran Show

‘EL PROBLEMA ES CONMIGO’



En tanto, Christian Domínguez reconoció que la producción de ‘El Gran Show’ se comunicó con él por el versus que tendría con Lucas Piro y criticó a Karla Tarazona, por poner en tela de juicio la credibilidad del programa.



“¿Con qué razón lo hace? ¿Para fastidiar a las personas? Los demás no tienen la culpa del enfrentamiento que tengo con ella. ¿Para qué lo hace? Para dejar mal parado un programa o un canal. Eso está pésimo, eso es lo que fastidia”, precisó Christian Domínguez.