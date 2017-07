‘El Gran Show’: Lucas Piro habló de posible relación 'seria' con Karen Dejo

Lucas Piro aclaró que, al igual que Karen Dejo, busca una relación seria. “Yo tampoco estoy para juegos, tengo 32 años y me gustaría tener una relación seria con una persona que esté al lado mío”, dijo el bailarín de ‘El Gran Show’, quien en los descansos de los ensayos no pierde la oportunidad de coquetear con la morocha.

¿Y esa persona puede ser Karen?



Sí, puede ser... En realidad me gusta Karen, la estoy conociendo más como mujer.



Muchos podrían pensar que es solo para la ‘pantalla’...



Lamentablemente somos personas públicas, estamos en contacto con la televisión, los medios. Las relaciones arrancan por conocer a la persona, no me gusta lo de una noche. Yo quiero conocer a la persona, saber cómo es, con sus defectos y virtudes, y nos estamos conociendo muy bien.

Ella también dijo que se estaba dando su tiempo para conocer al Lucas que hay detrás de la pantalla.



Sí, y no tenemos por qué escondernos de nadie, ya que ninguno de los dos tiene compromisos.