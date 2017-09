El Gran Show: ¿Carlos Cacho se burló del peso de Melissa Klug? [VIDEO]

Desde bailes espectaculares hasta comentarios sorprendentes, la tercera gala de El Gran Show tuvo de todo como en botica. Una de las cosas que algunos usuarios en las redes sociales no pasaron por alto fue la opinión de Carlos Cacho sobre la performance de Melissa Klug.



Tras enfundarse en la piel de 'Rubí', personaje emblemático de Bárbara Mori, Melissa Klug se puso al frente del jurado de El Gran Show para recibir los pareceres que había dejado con su presentación. Así, Carlos Cacho habló sobre la expareja de Jefferson Farfán.



"Para soltarse en esta vida hay que estar con un bailarín porque la veo segura de su cuerpo, ligerita, pesa 30 kilos (...) Hasta con mejor perfil la veo", expresó Carlos Cacho en El Gran Show mientras Melissa Klug miraba y reía.



Algunos usuarios tomaron estas opiniones como una broma hacia el físico de la ‘Blanca de Chucuito’. El conocido maquillador agregó que nota a la madura celebridad de Chollywood más "conocedora" de su cuerpo y de sus movimientos en la pista de El Gran Show.



Acto seguido, Carlos Cacho hizo soltar una carcajada a Melissa Klug y compañía al indicar que él no todavía no conoce a cabalidad su cuerpo por una razón muy peculiar.

IGNORANCIA

Hay que mencionar que Melissa Klug fue blanco de muchas críticas por el desconocimiento de sus hijas sobre la historia reciente de nuestro país. Como se vio en Amor, amor, amor, las chicas no sabían quién es Maritza Garrido Lecca.



"Ninguna de las tres saben por qué estuvo presa, cuáles fueron los crímenes que cometió, cómplice de quién fue, a quién escondió, cuánta fue la condena que le dieron, a cuánto se la rebajaron", reprochó 'Peluchín' a las hijas de Melissa Klug.