‘El gran show’: Michelle Alexander pone el parche [VIDEO]

La productora Michelle Alexander dijo que actúa con profesionalismo como jurado en ‘El gran show’ y no toma importancia a las críticas de Viviana Rivasplata, quien señaló que tenía ‘preferencias’.



“Soy muy profesional, considero que mi trabajo como jurado es intachable. Lo que me diga (Viviana) no me afecta, siempre hay participantes insatisfechos”, sostuvo Michelle Alexander.



Viviana señaló que tenías preferencia por Andrea Luna, Christian Domínguez y Yaco, porque trabajan en tus producciones...

Les tengo cariño, pero cuando les tengo que llamar la atención, lo hago.



Por su lado, Andrea Luna aclaró que no se siente beneficiada por Alexander .



“No creo que haya preferencias, Michelle es totalmente imparcial, es una mujer justa. Le gustan las cosas transparentes y sobre todo es franca, te dice todo en la cara. No me siento beneficiada, es más, al principio me calificó bajo y he ido mejorando, por eso he subido mi puntaje”, comentó. (E.C)

Michelle Alexander sobre Christian Domínguez