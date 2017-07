'El Gran Show': Milena Zárate confirmó que bailará este sábado pese a fuerte caída

Pese al aparatoso accidente que sufrió durante un ensayo, la colombiana Milena Zárate afirmó que continuará participando en ‘El Gran Show’.

“Con la bendición de Dios espero estar bien y poder seguir. No hay caídas que me detengan. De peores cosas me he levantado y esta no será la última", continuó Milena Zárate sobre lo ocurrido.

La fuerza está más presente que nunca y mi gran motor (su hija) me impulsa a seguir adelante. Gracias a todos por su preocupación. Recibí muchos mensajes de aliento. Prometo que hay Milena para rato”, dijo Milena Zárate.

“Tuve una caída muy delicada en mi columna. No sé qué pasará. Hoy estoy estable, pero mi diagnóstico aún es reservado”, agregó Milena Zárate.