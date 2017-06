El Gran Show: Milena Zárate no supo qué decir cuando Karen Dejo reveló en TV que tenía novio [VIDEO]

Milena Zárate y Karen Dejo tuvieron un enfrentamiento durante la primera gala de El Gran Show. ¿Qué pasó? Todo sucedió en el turno de la colombiana, cuando se puso a contar que Coto Hernández había estado coqueteando con ella en los ensayos.

Cuando Gisela Valcárcel le preguntó a Karen Dejo si le molestaba lo que estaba haciendo su expareja con Milena Zárate, la bailarina comentó que era extraño que la colombiana diga eso cuando su enamorado estaba en el set.

"El problema no es ese. El problema es que aquí está presente el novio de Milena Zárate", exclamó Karen Dejo dejando a todos con la boca abierta, incluyendo a la colombiana.

Ante esto, Milena Zárate manifestó que Karen Dejo no era su amiga. "No sé cómo Karen dice eso porque ella no es mi amiga, no salgo con ella, no conoce nada de mí para que diga quién es mi novio y quién no", exclamó la colombiana.

Milena Zárate vs Karen Dejo

Karen Dejo manifestó que ella era amiga del novio de Milena Zárate. "Es mi amigo, es mi vecino" dijo suelta de huesos la ex de Coto Hernández. Además, agregó que el misterioso galán es uno de los mejores amigos de su prima y son del mismo barrio.

Mientras tanto, Milena Zárate se mostró indignada por el comentario de Karen Dejo. La ex de Edwin Sierra comentó que la bailarina no tenía ningún derecho a comentar algo que no le incumbe.

"Me parece bien imprudente lo que hizo y bastante molestoso para mí que ella diga quién es mi novio o mi pareja, o mi marido así tan a la ligera porque ella no es mi colchón", exclamó molesta Milena Zárate.

El Gran Show: Milena Zárate

