‘El Gran Show’: Milena Zárate asegura que Karen Dejo ya no existe para ella

La colombiana Milena Zárate arremetió contra Karen Dejo y dijo que no existe. “Yo ni la miro (en ‘El Gran Show’), no soy hipócrita, para mí ella no existe”, precisó cuando le preguntaron si se había amistado con Karen.



“No me interesa arreglar nada. Yo esperaba que ella, en algún momento, me pida disculpas, pero lejos de eso siguió con una mala actitud, cometió un error, de repente para tener un poco de bulla, prensa, no sé”, agregó Milena Zárate, quien asistirá al espectáculo ‘Venezia, el Arte del Agua’, en la Explanada del Jockey Plaza.

Por otro lado, Milena Zárate reveló que le prohibió a Edwin Sierra juntar a su hija con su actual pareja, Pilar Gasca.



“Le he prohibido que junte a mi hija con esa tipeja. No pueden compartir nada, se lo dije delante de la juez”, precisó Milena Zárate.