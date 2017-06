El Gran Show: Participante protagonizó pelea y ya no bailaría en la final [FOTOS y VIDEO]

A pocas horas de la gran final de la primera temporada 2017 de El Gran Show, se ha soltado un rumor que modificaría los resultados del reality de baile. Esta mañana, el conductor de Estás en Todas mencionó en el programa que uno de los participantes habría tenido problemas y eso le impediría bailar en la final.

Según Choca Mandros, el conductor de Estás en Todas junto a Sheyla Rojas y Nicola Porcella, mencionó en un inicio “me va a matar el productor, pero me han contado de que ayer uno de los participantes se ha peleado y se fue de los ensayos. Aparentemente no pisaría…”.

Tanto Sheyla Rojas como Nicola Porcella preguntaron quién sería, la respuesta de Choca Mandros fue “no voy a decir quién es, pero sí me han dicho que ha habido una trifulca, vamos a ver si se ha solucionado en el día. Parece que no estaría…”.

Choca dice que un participante de El gran show armó pelea

Según esta versión del conductor de Estás en Todas, el participante involucrado en una pelea se perdería de la gra final de la primera temporada 2017 de El gran show. ¿De quién se tratará?



Cabe recordar que entre los finalistas varones están Yaco Eskenazi, quien tiene gran apoyo de público, Christian Domínguez y Cesar Tavara, primo de Jefferson Farfán.



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.