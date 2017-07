‘El Gran Show’: Roberto Martínez listo para reencuentro con Gisela Valcárcel

Roberto Martínez regresa a la pista de baile de ‘El Gran Show’ para reencontrarse con Gisela Valcárcel. “Siempre es grato volver a la pista, guardo buenos recuerdos y ver a Gisela siempre es un placer por la química que tenemos juntos”, dijo el futbolista.

¿Y cómo te ha ido en los ensayos?



Por más que ensaye, sigo igual. Estoy en Chiclayo, mañana (hoy) llego a Lima, directo al canal, y luego a practicar.



¿Participarás solo en el ‘Desafío’ o te acompañará Maricielo y tu hijo?



Solo, aunque creo que ‘Cuto’ me va a acompañar... pero voy para desmentir a Gisela.



Porque hace poco dijo que no sabía si habías retomado tu relación con Maricielo...



No es eso, es porque dijo que estuvo muy enamorada de mí, pero que nunca me amó, ja, ja, ja... ¿Tú le crees?

Bueno, creo que tendrás que desmentirla.



(Ríe) Por eso quiero que me lo diga cara a cara porque con pruebas le demostraré que no es cierto lo que dice.



Cambiando de tema, ¿cómo está tu bebé? ¿Cómo vas con Maricielo?



Mi hijo aquí, a mi lado, esperando que despierte y con Maricielo tengo la mejor de las relaciones, también está acá ahora, nos llevamos superbién, pero hace tiempo que no estamos.



¿Y te separaste de la jovencita con la que salías?



Sí. Hace meses, es que era complicado porque no vivía acá y Joaquín se lleva todo mi tiempo y yo, feliz.