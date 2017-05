El Gran Show: Viviana Rivasplata consternada por cambios de bailarines [VIDEO]

Viviana Rivasplata regresó a la pista de baile de ‘El gran show’ con nuevo bailarín y, aunque está contenta con el cambio, aseguró que también es una desventaja.



“Es el tercer bailarín que me cambian. El anterior salió por un tema de evaluación de la academia. En realidad son cosas de producción que escapan de mis manos”, dijo Viviana Rivasplata.



¿Tuviste roces con él y pediste su cambio?

No, son decisiones que toma la producción. Ahora estoy bailando con André Lecca, pero esos cambios cuestan porque los demás llevan 5 semanas bailando juntos. Nos ha ido bien en el puntaje, así que me quedo con él hasta el final.

Viviana Rivasplata en El Gran Show

