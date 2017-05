El Gran Show: ¿Viviana Rivasplata bailará con Roberto Martínez y Melissa Loza? [VIDEO]

Viviana Rivasplata enfrentará su segunda sentencia en El Gran Show con Yaco Eskenazi, salvado tres veces por el voto del público. ¿Que ases bajo la manga tiene para este sábado? Ella no descarta la presencia de Melissa Loza y Roberto Martínez.



“Yo no quería enfrentarme a Yaco. La semana pasada me salvaron y estoy nuevamente en sentencia. Voy a traer tremendos refuerzos. La gente tiene que votar por la opción 11”, comenta Viviana Rivasplata.



“¿Melissa Loza y Roberto Martínez? Lo único que puedo decir es que Melissa baila mostro, ha levantado la copa y todo, a Roberto lo salvaban, tiene miles de seguidores. Este sábado tengo refuerzo hombre y refuerzo mujer, ahí lo dejo”, agrega Viviana Rivasplata en un alto de sus ensayos en la academia de El Gran Show.



El Gran Show: Viviana Rivasplata

Este sábado, la octava gala será decisiva. Si Viviana Rivasplata consigue superar a Yaco Eskenazi pasará de inmediato a la gran final.



Recordemos que la gala pasada, Viviana Rivasplata sorprendió en la pista de baile de El Gran Show con una marinera norteña. Las sorpresas que trae para afrontar la sentencia las descubriremos el sábado a las 9 p.m. por América.