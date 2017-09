Grasse Becerra a Paula Manzanal: "Que se vaya con sus amigos millonarios" [VIDEO]

Grasse Becerra saludó la renuncia de Paula Manzanal al reality ‘Báilamelo todo’ de ATV porque no ‘tiene talento’ y le recomendó que siga viajando con sus ‘amigos millonarios’.



“Creo que no tiene nada que hacer en el reality, que se vaya con sus amigos, los millonarios. Me tiene sin cuidado”, dijo Grasse Becerra, quien hace unos días sostuvo un enfrentamiento con Paula en televisión.



Además, descartó enviarle una carta notarial a Jenny Kume “porque no pierdo mi tiempo en cosas insignificantes. Jenny es una señora de cuarenta y tantos años, y es tonto lo que dijo. Pero qué podemos esperar de esa mujer, que le ha hecho daño a mucha gente que tiene familia. No es una persona saludable”, indicó la rubia.

Luego, aclaró que confundió a Paula con Jenny, no por su aspecto físico, sino “por su comportamiento, no tienen filtro, límites ni códigos”, refirió. (E. C.)



Grace Becerra y Paula Manzanal protagonizaron intensa discusión en vivo