Greysi Ulloa: Su segunda hija nace y Milena Zárate se niega a conocer a su sobrina en vivo [VIDEO y FOTOS]

Ni el nacimiento de la segunda hija de Greysi Ulloa logra que Milena Zárate se amiste con su hermana. Las colombianas estuvieron frente a frente en el programa "Amor, amor, amor", pero prefirieron no reconciliarse.



Rodrigo González le preguntó a Milena Zárate si quería conocer a su sobrina y la colombiana indicó que no deseaba hacerlo, que le bastaba con verla en televisión. Al respecto, Greysi Ulloa indicó que tampoco estaba dispuesta a conciliar.



Greysi Ulloa indicó que no quiere amistarse con su hermana debido a que Milena Zárate siempre le manda indirectas y se refiere a la crianza que le da a sus hijos. "Yo nunca le diría si se está muriendo de hambre porque no me interesa", indicó Zárate.



Milena Zárate también indicó que Greysi Ulloa fue la que se equivocó porque ella se metió con Edwin Sierra. "Eso ya pasó, fue hace cuatro años, El valor de la Verdad ya se acabó", indicó Ulloa acerca de los problemas que tenía con Milena.

Greysi Ulloa estuvo presente en el set de "Amor, amor, amor" junto a Milena Zárate.

Gresyi se enfrenta a su hermana