Cómico Guillermo Campos fue desalojado de su vivienda y pide ayuda a PPK [VIDEO]

Entre lágrimas, el recordado cómico peruano Guillermo Campos reapareció en redes sociales para anunciar que fue desalojado de su vivienda por no tener los recursos suficientes para cancelar el alquiler.

En el video que fue publicado en redes sociales, Guillermo Campos se dirige al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para que pueda brindarle una pensión de gracia.

"PPK y señores del Congreso les pido una pensión de gracia y una casita para vivir. A mi edad ya no puedo trabajar sufro de gastritis asma y la columna", se le escucha decir al cómico.



"Ya me botaron de la casa donde vivía porque no tengo para pagar. He vendido mis muebles, ahora solo vendo mis cd's en Jirón de la Unión", agrega muy afectado.



En redes sociales, el video fue compartido por más de 500 personas que se unen al pedido de apoyo al cómico Guillermo Campos. Recordemos que él fue una de las figuras más recordadas del programa 'Risas y Salsa'.