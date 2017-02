Guty Carrera: "Alejandra Baigorria factura con mi nombre"

Por: Eric Castillo



Guty Carrera aseguró que no le interesa lo que diga Alejandra Baigorria sobre él, pues considera que solo lo hace por tener unos puntos más de rating y ‘facturar’.

En un cuestionario en ‘Esto es guerra’, Alejandra dijo que fuiste un ‘error’...



Bueno, seguro que con eso subió tres puntos más de rating. Lo que ella diga no me afecta y, como todos saben, por un proceso legal no puedo mencionarla ni hacer comentarios al respecto.

Pero suele mencionarte...



Ella y la producción saben eso. Estoy acostumbrado a todo eso, he sufrido tantas acusaciones que una más no me incomoda. Creo que habrá el momento de decir muchas cosas. Sé que estoy expuesto a que lo haga y lo seguirá haciendo. Le seguirán preguntando y me seguirán atacando, generando rating y ‘facturando’ sobre mi nombre.

Por otro lado, Guty Carrera comentó que en cierta forma entiende a Christian Domínguez por no querer exponerse con Isabel Acevedo.



“La presión hacia ellos es fuerte y entiendo que desee protegerla, por eso ella se embarcó antes en el aeropuerto”, añadió Guty Carrera.

‘LESLIE, PASA LA PÁGINA’



De otro lado, Alejandra Baigorria le recomendó a Leslie Shaw que pase la página de Mario Hart y se deje de ‘dimes y diretes’ con el ‘Chato’.

“Dije bien claro que no respaldo lo que hizo Mario (serle infiel con Olinda Castañeda) porque no se puede justificar, pero tampoco puedo aprobar las cosas que dice Leslie porque creo que cada uno ya está por su lado. Opinar está de más, cada uno debe olvidar y dejarse de rencores porque la vida es una”, señaló Alejandra Baigorria.