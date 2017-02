Guty Carrera: ¿Alejandra Baigorria y Melissa Loza fueron sus 'dos errores'? [VIDEO]

Guty Carrera se pronunció sobre las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria, quien aseguró que ella y Melissa Loza habían tenido ‘el mismo error en la vida’, en clara alusión al ‘Potro’.



¿Tendrías algún problema de reaparecer en ‘Esto es guerra’, pese a que están Melissa y Alejandra?

Antes de pisar ese set, van a salir varias personas, ja, ja, ja. Saldrían corriendo, no sé si me incomode a mí, porque yo puedo mirar a los ojos a cualquier persona.



¿Lo dices por Melissa?

Todo el respeto del mundo con ella, es un tema que quedó en el pasado.



¿Es por Alejandra?

Quién sabe, de repente le molesta o de repente no. No sé lo que puede pensar, no sé qué tiene en la cabeza, pero es cuestión de ella.



Alejandra dijo que tiene una relación cordial con Melissa Loza, pero resaltó que ambas cometieron el mismo error en la vida... ¿Crees que no te olvidan?

Bueno, cada una tuvo uno (error), yo tuve dos. Siempre habla de mí, siempre lo hace y lo hará, pero no me molesta.



¿Crees que ‘factura’ contigo?

Seguramente lo hará, no estoy pendiente de las cosas que otras personas hacen o dejan de hacer.



¿Te incomoda que en ‘Esto es guerra’ mencionen tu nombre por el reencuentro de tus exparejas?

No. Siempre lo hacen, así que se respeta. Yo agradecido porque me toman para hacer rating, si no las ponen (a Melissa y a Alejandra) no hacen rating.



En tanto, Edith Tapia señaló que no tiene nada en contra de las ‘chicas reality’, luego de hacer una parodia en la obra ‘Lovers’ donde actúa y que se presenta todos los viernes en ‘La Estación de Barranco’.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.