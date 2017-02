Guty Carrera: "No me operé la nariz" [VIDEO]

Guty Carrera aclaró que no se operó la nariz, tal como lo aseguró Carlos Cacho en su cuenta de Twitter.



“No me molesta, pero le agradezco a Carlos, porque ya se había especulado mucho sobre el tema. Si me hubiera operado no tendría nada de malo en decirlo, pero no es verdad, solo he tenido una intervención en la rodilla y otra en el hombro. Lo de la nariz fue un tema de respiración, no podía respirar, pero no fue nada estético”, manifestó Carrera. (L.Gamarra)

