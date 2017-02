Por: Lady Gamarra y Carla Chévez



Jenny Kume llamó ‘caradura’ a Guty Carrera por afirmar que no la conoce en persona, pues asegura que el ‘Potro’ la ha visto más de una vez cuando empezó a ‘gilearla’ a través de las redes sociales.

“Eso es mentira, él me ha visto bien y no solo la cara, me ha visto todo. Lo que pasa es que quiere pegarse al dicho: los caballeros no tienen memoria y como le gusta hacerse el caballero, qué podemos esperar, siempre niega todo y sale con su fracesita: no fui infiel, no fui infiel, ja, ja, ja”, dijo Jenny Kume desde Las Vegas.

Vas a estar ‘cara a cara’ con él en el set de ‘Cuéntamelo todo’.



Sí, regreso a Lima el lunes y el martes debo estar en el set y veremos qué hace.



¿Y qué pasa si te sigue negando?



Bueno, tengo pruebas... Y se las voy a restregar al dizque ‘Potro’.

¿Qué haces en Las Vegas?



Vine a poner mi voz sensualona a una canción que estamos haciendo 12 conejitas de ‘Playboy’ (ella posó para la revista versión latina) y que luego se convertirá en un disco. Mañana grabo y hago la sesión de fotos. Ahí le voy a demostrar al ‘cara dura’ que yo puedo trabajar en el exterior, no como él que solo llegó a México y para ser opinólogo en ‘Cuéntamelo todo’ donde no lo hace bien, porque ni carisma tiene.

LA NIEGA



Por su parte, Guty Carrera aseguró que no conoce personalmente a la vedette.



“No la conozco, me someto a cualquier polígrafo. Nunca vi a Jenny Kume, ella está en la división de las personas que nunca vi en mi vida. Ya he dicho como 50 veces que no la conozco. Lo único que pasó es que tuvimos una conversación en redes sociales y ahí quedó”, sostuvo Guty Carrera.

Pero Jenny siempre dijo que tuvieron más que una conversación...



Eso siempre lo ha dicho, es lo que le funciona y le vende, pero no la conozco, solo por redes sociales.



¿Te molestó que Stephanie Valenzuela deslizara que Alejandra te fue infiel con Bruno Rocha?



No puedo hablar de la señorita (Alejandra), porque tengo una restricción, pero no hay nada que me sorprenda.