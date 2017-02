Guty Carrera se reencontró con Pancho Rodríguez en el programa ‘Cuéntamelo todo’, donde tuvieron una acalorada conversación.

“¿Acaso tú nunca has aprovechado una situación para facturar? Y ahora dices que te parece mal que facturen (Chenecou y Jeicy)”, expresó Rodríguez.

A su vez, Guty Carrera le recordó que se hizo conocido cuando se convirtió en el ‘amigo mágico’ de Alejandra Baigorria.

“Todo el mundo te empezó a conocer desde que iniciaste una relación con esa persona. Saben lo que me da risa, que él (Rodríguez) dice los ‘factureros’, pero desde que llegué (al programa) no deja de hablar de mí, así que el facturador es él”, precisó Guty Carrera.

Al finalizar el programa, Guty Carrera aclaró que no tiene nada en contra de Pancho.

“Estoy en un programa donde puedo opinar y cuando me digan algo que no me parece, responderé, pero con educación y respeto”, señaló Guty Carrera.

Pancho comentó que se siente incómodo con tu presencia en ‘Combate’...

No solo él, sino muchas personas, porque se nutrieron de una historia contada por una sola persona.