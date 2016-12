Guty Carrera: "Pensé en tirar la toalla" [VIDEO]

Guty Carrera confesó que su accidentada relación con Alejandra Baigorria le dejó como aprendizaje ‘por dónde debo ir’ y con ‘quién me debo juntar’. También dijo que debido a la denuncia que hizo la ‘Gringa de Gamarra’ por agresión, pensó alejarse del medio artístico.



“Este año lo estoy terminando de la mejor manera. En general, laboralmente, muy bien”, afirmó Guty Carrera.



¿Y los tropiezos, como los problemas que tuviste con Alejandra?

​

El 2016 fue un año de aprendizaje muy grande. Este año me enseñó por dónde debo ir, con quién me debo juntar y qué no debo hacer. Me enseñó qué quiero con mi vida y mi carrera. Ese es el resumen de mi año.



¿Debido a los tropiezos no pensaste ‘tirar la toalla’?

Sí, por supuesto. Me cuestionaba mucho lo que estaba haciendo, mi trabajo, el mundo en el que me desenvolvía, pero duró poquito, pues me relacioné con personas que me ayudaron. Hubo gente que decía que no volvería a aparecer, así que dije ‘yo le enseñaré a todo el mundo que sí se puede, que puedo levantarme’.



Pero en el amor no te ha ido bien...

No me quejo de las relaciones que tuve, me ha ido bien. Podría exceptuar un par de parejas, pero lo demás, bastante feliz y agradecido, tengo una excelente relación con quienes estuve. Por una persona (Alejandra) no se generaliza.



El otro día, Alejandra te calificó de ‘fantasma’...

Buuuu, ja, ja, ja. Los fantasmas no hablamos. Yo no hablo de ella, no necesito hacerlo. (J.V)