Guty Carrera sin temor a  Jenny Kume 

El modelo Guty Carrera dijo que no está nervioso por su próximo encuentro con la ‘castigadora’ Jenny Kume, con quien coincidirá en el programa ‘Cuéntamelo todo’.



“Nada de temor, nada de nervios. Yo estoy muy tranquilo. Será un placer verla por primera vez en mi vida, poder conocerla. Ojalá que llegue ese día y podamos aclarar varios puntos. Nunca he conversado con ella. La única comunicación que tuvimos fue por redes sociales. Tengo dos preguntas que hacerle ¿Por qué siempre dijo que me conocía? ¿Por qué dijo que tuvo una relación conmigo?”, indicó Guty Carrera.



Como se sabe, Jenny Kume ha reiterado que Guty Carrera ‘la conoce muy bien y no solo su cara’ y que mostraría sus pruebas cuando estén cara a cara. (J.V)