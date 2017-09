¡Lo que no pasó en tu año no hace daño! Eso parecen pensar estas amigas famosas que no tienen problemas en haber salido con el mismo chico. Ellas comparten muchas cosas juntas y los novios no son la excepción. Esta es la lista.

1. Taylor Swift y Gigi Hadid

Mejores amigas, reinas de Instagram. Una triunfa en el mundo de la música, la otra la rompe en las pasarelas. Pero estas chicas exitosas han compartido más que abrazos y risas. Las poderosas amigas tienen un ex en común: Joe Jonas. Aunque en diferentes años, lógicamente, Joe conquistó los corazones de las chicas. Incluso, se dice que Taylor Swift le dedicó 'Forever and Always' a él.

2. Taylor Swift y Ellie Goulding

Aunque no son las mejores amigas del mundo, sí tienen una amistad cercana. Taylor Swift y Ellie Goulding han compartido más que éxitos musicales. Las rubias tienen a otro rubio en común: Calvin Harris. Ellas han salido con el DJ en diferentes momentos. ¿Será que se juntan a rajar de él?

3. Taylor Swift y Selena Gómez

Sí, otra vez Taylor Swift. Ella parece ser muy abierta con sus relaciones o tal vez tiene tantas que hasta llega a las de sus amigas. Lo cierto es que Taylor Swift y Selena Gómez han compartido más que momentos felices y tristes. Ellas tienen en común al mismo chico: Taylor Lautner. El lobo de crepúsculo conquistó a las amigas y se rumorea que fue él la razón por la que se separaron hace un tiempo.

4. Jennifer Aniston y Courteney Cox

Al parecer las rastas pudieron más. Jennifer Aniston y Courtney Cox no pudieron resistirse al peculiar look de Adam Duritz y ambas sucumbieron a sus encantos. Es así como en lo locos 90's, las amigas compartieron el mismo novio, con un par de años de diferencia.

5. Nikki Reed y Nina Dobrev

Si Nina Dobrev no tuvo problemas en que su amiga Nikki Reed saliera con su ex (y luego se casara y tuvieran un hijo), ya ninguna puede quejarse. La actriz estuvo por años con Ian Somerhalder. Cuando terminaron, Ian comenzó a salir con Nikki y al poco tiempo le pidió matrimonio. Eso es tener fuerza de voluntad y superar rápido. Bien por Nina.

6. Nikki Reed y Ashley Greene

Estas amigas se conocieron en el set de Crepúsculo. Mientras Nikki Reed y Ashley Greene hablaban y se comentaban todo lo que tenían en común, no podían evitar comentar a su ex: Ryan Phillippe. Las dos salieron con el actor, cuando él se divorció de Reese Witherspoon y volvió a la soltería.



7. Jennifer López y Cameron Díaz

Aparentemente, Jennifer López y Cameron Díaz tienen más de que hablar ahora. Pues la actual pareja de JLo, Alex Rodríguez, también fue novio de Cameron Días. Ellos duraron dos años juntos y fue una de las pocas parejas formales que se le conoció a la rubia.

8. Cameron Díaz y Kate Hudson

Justin Timberlake le robó el corazón a Cameron Díaz en 2003. La pareja nos llenó de ternura por tres años, hasta que se dio a conocer su ruptura. Pero lo que sorprendió más fue el rumor de la relación súper secreta que estaba teniendo con Kate Hudson, amiga de Díaz. Al parecer, ellas no tienen problema en compartir al chico.

9. Gwyneth Paltrow y Drew Barrymore

La pareja que formó Drew Barrymore y Luke Wilson en la década de los 90's fue muy popular. Sin embargo, luego de 2 años ellos decidieron ir por separado. También 2 años después, Luke conoció a Gwyneth Paltrow y no importó si ella y su ex eran amigas, igual cayeron enamorados y estuvieron juntos por un año.

10. Drew Barrymore y Kristen Wiig

Fabrizio Moretti, batería de The Strokes, fue una de las relaciones más serias de Drew Barrymore, antes de que conociera a su esposo y se convirtiera en madre. Moretti también fue una de las relaciones más serias de Kristen Wiig, quien salió con él en el 2011. Sin importar quien fue ex de quien, las actrices siguen siendo amigas y compartiendo pantalla.

11. Selena Gómez y Miley Cyrus

Bueno, esta relación sí que afecto un poco esta amistad. Selena Gómez y Miley Cyrus eran íntimas al inicio de sus carreras en Disney. Sin embargo, había algo que estas chicas no pensaron que pasaría: Nick Jonas. El menor de los Jonas Brothers salió con Miley Cyrus por cuatro años, practicamente crecieron juntos. Cuando terminaron, era evidente que Miley no lo había superado. Por eso se presume que cuando Nick comenzó a salir con Selena Gómez, la ex Hanna Montana le puso la cruz. Ahora, por suerte, ya están más tranquilas y aunque no son amigas cercanas, sí tienen una relación cordial.

