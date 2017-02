Lady Guillén salió a las calles para solidarizarse con los ciudadanos afectados por los huaicos que azotan el Perú. La conductora de 'Tengo algo que decirte' fue la enviada "especial" para Latina.



Los nervios le jugaron una mala pasada a Lady Guillén. La conductora de 'Tengo algo que decirte' hizo las preguntas más insólitas a los ciudadanos que están siendo afectados por el desborde del río Huaycoloro.



Te dejamos con las 5 mejores frases de Lady Guillén hacia los afectados por el huaico en varios sectores de la capital:



1. "¿Está esperando el huaico?": Por insólito que parezca, Lady Guillén se le ocurrió hacer esta pregunta a toda las personas que se encuentran cerca al río Huaycoloro. Los ciudadanos de la zona solo le respondieron que se estaban esperando para la llegada del fenómeno natural.



2. "¿Vives por acá....te siente abandonada?": La conductora de 'Tengo algo que decirte' hizo estas insólitas interrogantes a una menor de edad que se encontraba cerca de ella a la hora de realizar el en vivo para su programa.



3. "Voy a ver el huaico, ya vengo": El huaico llegó y Lady Guillén salió muy apurada en busca de un refugio en la zona más alta. Los ciudadanos de San Juan de Lurigancho solo se quedaron viendo cómo escapaba la conductora de TV.



4. "¿Cómo lo bajó del techo?": Fue la repregunta que le hizo Lady Guillén a una señora que le contó que su hijo se salvó del huaico al subir al techo de su vivienda.



5. "Me dicen que ya está llegando el huaico por la izquierda": Bueno, no hay mucho qué decir con respecto a esta frase.



El huaico finalmente llegó y la zona de San Juan de Lurigancho y una periodista suplantó a Lady Guillén. Los comentarios de la conductora de 'Tengo algo que decirte' no pasaron desapercibidos por los usuarios de las redes sociales que de inmediato comenzaron a comentar sobre las frases de Guillén.



Las intenciones de Lady Guillén fueron más que admirables y se resalta el esfuerzo que hace por apoyar a los que más lo necesitan. Un poquito más de cancha y ya estará lista para "reportear" en vivo. ¡Para delante!