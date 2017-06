'Yo Soy': Sorprendente imitación de Yahaira Plasencia [VIDEO]

La imitadora llegó bastante tímida y la rompió en el set de 'Yo Soy'. El jurado comenzó con las preguntas pero quedó sorprendido al escuchar su hermosa voz.



"Yo tengo el recuerdo de una Yahaira que baila mucho más", dijo Maricarmen Marín. "Ella llamaba mucho la atención. No veo eso en ti", sentenció el jurado de 'Yo Soy'.



Ricardo Morán manifestó que "no veía la imitación y que estaba un poco desafinada". El productor de 'Yo Soy' le dijo que no a la imitadora de Yahaira Plasencia.



"Es como una Yahaira cuando la terminó la 'Foca'. Hay que mejorar unas cosas", terminó de decir Katia Palma a la imitadora de 'Yo Soy'.