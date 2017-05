Yo Soy: Imitador de 'Ozuna' llegó al casting pero el jurado le mandó tremenda crítica [VIDEO]

Un nuevo imitador de Ozuna llegó dispuesto a pasar el casting en vivo de 'Yo Soy' pero no todo salió como esperaba. El joven no pudo complacer al jurado del reality pues tuvo muchas desafinaciones durante su presentación.



A pesar de que el público lo apoyaba, el imitador de Ozuna no pasó el casting. Junior estaba un poco nervioso pues venía desde Quillabamba, Cusco.



Junior cantó el tema 'Te vas' de Ozuna y decía que se parecía en un 80 %. Sin embargo, eso no lo demostró durante su interpretación en vivo en 'Yo Soy'.



El jurado finalmente le dijo que no pasaba a la siguiente ronda del programa. 'Yo Soy' realiza su nueva temporada en la que artistas como Leo Dan y Raúl Romero destacan en la competencia.



