Yo Soy: 'La India' nos cuenta su historia de éxito [VIDEO y FOTOS]

No se dio por vencida. Carmen Castro Bravo (31) venció sus temores y ganó el reality ‘Yo soy’, imitando a ‘La India’, llevándose un cheque por 25 mil dólares y la posibilidad de grabar su propio disco.



Carmen Castro Bravo es rimense de corazón, profesora titulada y pronto se graduará como enfermera. Llegó al casting de ‘Yo soy’ para imitar a Anamelba, pero terminó aceptando el consejo de hacer de ‘La India’ y alcanzó el éxito. Además, señaló estar felizmente casada con Miguel Alegre.



“Me siento muy feliz y emocionada. No pensé que podría ganar porque la competencia fue muy dura, pero agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad”, comenta Carmen, quien recibe el cariño de su barrio en Naranjal, en San Martín de Porres.



Confesó que fue su mamá quien la incentivó para que vaya al concurso.



“Literalmente me llevó del brazo. Me gusta cantar pero siento vergüenza, soy arrochada para las imitaciones. Fui para imitar a Anamelba y terminé haciendo de ‘La India’”, nos comenta alegremente.



Sin embargo, no tuvo un camino fácil para consagrarse, pues reveló que desde el colegio sufrió de bullying y discriminación por su sobrepeso.



“Sufrí bullying en el colegio, me decían ‘gorda’, ‘guatona’... toda la vida ha sido lo mismo. Eso me chocó mucho e intenté bajar de peso como sea, y en un momento ya no podía comer porque todo lo vomitaba y estuve internada”, relata.

Luego, agrega que tras recuperarse sintió que muchas personas en el ambiente musical la discriminaban.



“Iba al casting de orquestas importantes y se fijaban en el físico, me decían que no. A algunos les envíaba mis demos, me aceptaban y al pedirme una foto de cuerpo entero, no pasaba el filtro. Por eso, no solía presentarme mucho porque sabía que me chotearían”, añadió la imitadora.



Ahora Carmen luce 10 kilos menos y enfatiza que no ha hecho ninguna dieta.



“Durante todo el tiempo que ha durado el concurso he bajado 10 kilos por el estrés, y bueno, me siento más ligera”, agregó.

Finalmente, dijo que con el premio de 25 mil dólares pagará algunas deudas y el resto lo invertirá para grabar su disco o formar su grupo.



(B. Pashanasi)