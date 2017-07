Instagram: ¿Eduardo Pastrana está soltero pero besa a esta chica?

Eduardo Pastrana aclaró que está soltero, pese a que publicó en Instagram una fotografía besándose con una chica, durante su visita al monumento de ‘The Kissing Sailor’ (El beso del marinero), en San Diego.



“Ella quiso posar como los de atrás y a mí no me molesta hacer esas cosas. Soy un profesional”, dice la leyenda de la foto.



¿La chica de la foto es tu novia?

No tengo novia. Solo fue para la foto.



¿Cómo te va en Miami?

Súper. Me estoy preparando para entrar a Telemundo, tomo clases para corregir el acento, dieta estricta y aprendiendo un libreto porque voy a actuar.



¿Ya firmaste contrato con Telemundo?

He firmado contrato para una agencia de representación de artistas. Me emociona la idea de ser galán de telenovelas, sería chévere.

